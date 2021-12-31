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MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

31.12.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te süre daralıyor. En iddialı yarışmacılar sonlara doğru ilerlerken hepsi, elenmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. MasterChef'te geçtiğimiz gün Burcu ile Hasan eleme adayları olmuştu. Peki 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef 30 Aralık akşamında 146. bölümü ile ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunun sonucunda bir takım dokunulmazlığı alırken bir kişi de eleme adayı oldu. Peki 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım istiridye mantarlı strudel, portakal soslu ördek göğsü, creme brule yaptı. Oyunun sonucunda galip gelen taraf kırmızılılar oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı.

30 ARALIK MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 30 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan Eren, eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 30 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

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TV8 Masterchef
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