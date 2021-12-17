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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

17.12.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 16 Aralık akşamında yayınlanan yeni bölümünde Düzce mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım isim yazmamayı garantilerken kaybeden takımın yarışmacıları ise eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlıkta elinden geleni yaptı. İşte 16 Aralık MasterChef eleme adayı!

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Düzce yemekleri yapan MasterChef yarışmacıları 16 Aralık akşamında eleme adayı olmamak için yarıştılar. İşte 16 Aralık MasterChef eleme adayı!

16 ARALIK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Aralık akşamında MasterChef'te dokunulmazlığı alan takım, mavililer oldu. Bunun sonucunda kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Sergen kazandı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

16 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Aralık eleme adayı çıkan isim Eren oldu.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

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TV8 Masterchef
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