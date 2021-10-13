MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 12 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 12 Ekim Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Ege mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu konsepti ise Ege mutfağı oldu. Menüde ise zeytinyağlı fava, arapsaçı kavurması, sinkonta, Girit kabağı dolması, sütlü balık, çöp şiş ve şambali tatlısı yer aldı.

Şeflerin tadımlarından sonra ise kırmızı takım, 4-3 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in yedinci haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Bundan dolayı mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda yapılacak yemek, Somer Şef'in imza tabağı İzmir usulü enginar dolması olarak açıklandı. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin'in eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Takımdaki oylamada ise, en çok adı yazılan yarışmacı olan Eren haftanın ikinci eleme adayı oldu.





