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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 12 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

13.10.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 12 Ekim Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 8. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar Ege mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 12 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 12 Ekim Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Ege mutfağından yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu konsepti ise Ege mutfağı oldu. Menüde ise zeytinyağlı fava, arapsaçı kavurması, sinkonta, Girit kabağı dolması, sütlü balık, çöp şiş ve şambali tatlısı yer aldı.

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Şeflerin tadımlarından sonra ise kırmızı takım, 4-3 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

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MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in yedinci haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Bundan dolayı mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda yapılacak yemek, Somer Şef'in imza tabağı İzmir usulü enginar dolması olarak açıklandı. Gecenin en başarılı tabağını çıkaran Tahsin, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tahsin'in eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Takımdaki oylamada ise, en çok adı yazılan yarışmacı olan Eren haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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