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MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte son 4'e kalan yarışmacı

26.12.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başladı. Son olarak Tolga'nın veda ettiği MasterChef'te kalan beş yarışmacı finalist olabilmek için mücadele ediyor. 26 Aralık Pazartesi günü başlayan ceket savaşlarında 4 yarışmacı ceketin sahibi olarak şampiyonluk için yarışacaklar. Peki, MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte son 4'e kalan yarışmacı

MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, kim kazandı? 26 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu? İşte son 4'e kalan yarışmacı

MasterChef'te ilk ceketi kimin alacağı seyiricler tarafından merak konusu oldu. 2022 sezonunun finaline doğru giden MasterChef'te ceketin sahibi olacak 4 yarışmacı finale uğurlanmak üzere belirlenecek. 26 Aralık akşamı MasterChef'in yeni bölümünde Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede MasterChef konuğu oldu. Son 5'e kalan yarışmacılar Metin, Görkem, Kıvanç, Burak Kaya ve Ayaz oldu. Peki, MasterChef 26 Aralık'ta kim kazandı? İşte ceketin sahibi ilk finalist...

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI?

Heyecanın giderek arttığı MasterChef Türkiye 2022 sezonun sonuna doğru yaklaşıyor.

26 Aralık Pazartesi akşamı sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk ceketin sahibi olmak için mücadele ediyorlar.

İlk ceketin sahibi henüz belli olmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Burak, Tolga, Metin, Görkem ve Tolga arasından MasterChef'e veda eden isim Tolga oldu.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in ne zaman final yapacağı henüz belli olmadı. Yarışmanın, ocak ayında final yapması bekleniyor. MasterChef'in vedasının ardından, Survivor'un ekranlara dönmesi bekleniyor.


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