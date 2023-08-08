MasterChef’te Mert’in Dilara hakkındaki paylaşımı Sergen’i çıldırttı! "Özel hayatımı buraya taşıma"

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi Takım kaptanı Sergen olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Barbaros oldu. Takım seçmeleri gerçekleşirken Sergen ve Mert arasında yaşanan gerginlik programa damga vurdu.

MERT’İ NEDEN ALMADIĞINI SORUNCA…

Son bölümde Somer Şef'in Mert'i neden almadığını sorması üzerine Sergen'in "Ben beş haftadır Mert'i aldırıyorum. Ama olmayınca olmuyor demek ki. Benlik bir durum değil, ekip olarak belirledik. Potaya gidince yine benim başım ağrıyacak." dedi.

"ALTI HAFTADAN BERİ YEMEK YAPAMADIN"

Mert ise "Kimseye yük olmak istemem, Sergen yük olacak filan dedi ya" deyince Sergen "Mert neyin yükünü, neyin acındırmasını yapıyorsun, yeter be kardeşim. Sen altı haftadan beri bir yemek yapamadın, kazandığım dediğin üç tabağın ikisini Tahsin'le ben yaptım sana el kaldırttık" dedi.

DİLARA HAKKINDAKİ PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

Sergen daha sonra Mert’e Dilara ana kadroya seçildikten sonra sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımı hatırlattı. "Beni konuşturma şimdi ağır konuşacağım" uyarısında bulunan Sergen "Kız çıktı geçen gün ben paylaştığın yazıyı gördüm ben. Dilara çıktıktan sonra senin arkasından yazdığını gördüm. Neyse bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben bunlardan çok rahatsız oluyorum artık." dedi.

KULİSTE ORTALIK KARIŞTI

Yeni bölüm fragmanında ise Mert "Sergen senden tek bir ricam var bundan sonra benimle alakalı hiçbir şeye yorum yapma. Seni ilgilendirmez benim ne yazdığım. Bak benim özel hayatımı buraya taşıma" diye çıkıştı.

Sergen'in "Burada kimse mağur değil" demesinimn üzerine Mert "Ben mağduru oynamıyorum bak. Beni sinirlendiren şey bu zaten. Sen yaptın yorumu. Ben bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

Sergen ise "Ben sana sırtımda yüksün dedim mi?" diye sorunca Mert "Aynı böyle söyledin" cümlesiyle karşılık verdi.