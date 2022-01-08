MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Büyük ödül ne?

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de yavaş yavaş sona geliniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜL NE?

TV8 ekranlarının diğer popüler programı Survivor, yayımlanan tanıtıma göre 15 Ocak'ta başlayacak. MasterChef'in de önümüzdeki hafta büyük finalini yapması bekleniyor. MasterChef'in bu sezon verilecek büyük ödülü henüz açıklanmadı. 2020'de MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluğun yanında lüks otomobil verilmişti.



