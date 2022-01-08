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MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Büyük ödül ne?

08.01.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni MasterChef Türkiye'nin final bölümü için geri sayım başladı. MasterChef'te son dörde Eren, Sergen, Tahsin ve Hasan kaldı. Finale doğru adım adım giderken kazanana verilecek ödül merak konusu oldu. Peki MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak?

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Büyük ödül ne?

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de yavaş yavaş sona geliniyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz belli olmadı.

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Büyük ödül ne?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BÜYÜK ÖDÜL NE?

TV8 ekranlarının diğer popüler programı Survivor, yayımlanan tanıtıma göre 15 Ocak'ta başlayacak. MasterChef'in de önümüzdeki hafta büyük finalini yapması bekleniyor. MasterChef'in bu sezon verilecek büyük ödülü henüz açıklanmadı. 2020'de MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluğun yanında lüks otomobil verilmişti.

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? Büyük ödül ne?


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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