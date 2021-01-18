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Masumlar Apartmanı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin gidişi Han'ı yıkıyor!

18.01.2021 02:39 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 18. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nda Han ve İnci evliliğinde büyük bir kriz yaşanıyor. Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboluyor. İnci'yi kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Han, Safiye sözleriyle ise bir kez daha yıkılıyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 18. yeni bölümüyle 19 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Han ve İnci arasında yaşanan ayrılık damga vuracak. Diğer yandan ise Naci, Safiye'ye "Bir gün seni buradan çıkaracağım" diyor. Safiye ise hem Naci hem de İnci ve Han evliliklerinin ardından zor anlar yaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı son bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler.

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İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı.

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Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.

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SAFİYE'YE NACİ'NİN ESKİ EŞİNDEN BÜYÜK ŞOK!

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Diğer yandan ise Safiye'nin eski aşkı Naci'nin ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Naci'nin eski eşi ve aynı zamanda Safiye'nin de lise arkadaşı olan Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırdı. Safiye'nin kapısına giden Gülru, Naci'yle uzun yıllar evli kaldıklarını ve bir kız çocukları olduğunu açıkladı.

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Naci'nin evliliğini öğrenen Safiye ise annesinin hayalinin de sözleriyle evde sinir krizi geçirdi. Annesinin hayalinin kafasından çıkmasını isteyen Safiye, evde ne var ne yoksa kırıp döktü. Safiye kafasını duvarlara vurarak kendini yaraladı. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi durduramayınca Han’dan yardım istedi. Eve koşan Han ise ablasını güçlükle sakinleştirdi.

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HAN'IN KARARI İNCİ'Yİ YIKTI

Safiye'ye sarılan Han hiç bir yere gitmeyeceğini ve hep birlikte bu evde kalacaklarını söyledi. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrendi. İnci, Han'ın aldığı kararla gözyaşlarına boğuldu. Finalde ise Han'ın İnci'nin eski sevgilisiyle ilgili sözleri de İnci'yi yıktı.

İNCİ


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