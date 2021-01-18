Masumlar Apartmanı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin gidişi Han'ı yıkıyor!

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 18. yeni bölümüyle 19 Ocak Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne Han ve İnci arasında yaşanan ayrılık damga vuracak. Diğer yandan ise Naci, Safiye'ye "Bir gün seni buradan çıkaracağım" diyor. Safiye ise hem Naci hem de İnci ve Han evliliklerinin ardından zor anlar yaşıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı son bölümde Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst etti. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana geldiler.

İnci'nin dedesi Memduh'un karşısına çıkan Han ve İnci evliliklerini açıklamak üzereyken Safiye kapıya dayandı.

Memduh'a Han ve İnci'nin evlendiklerini söyleyen Safiye düğün fotoğrafını da gösterdi. Bu olaylardan sonra ise Han ve Safiye kavga etti. Safiye Han'ı evden kovdu. İnci de dedesinin ağır sözleriyle evden ayrıldı.