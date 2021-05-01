Mayıs aylık burç yorumları | Mayıs ayında burçları ne bekliyor?

Mayıs ayında gerçekleşecek Boğa Yeni Ayı'yla birlikte para piyasalarında oldukça dikkatli olmamız gerekecek. Ekonomik olarak çeşitli buhranlar, sıkışmalar meydana gelebilecek. 26 Mayıs'ta Yay burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması ise, 2013 senesine benzer derecelerde gerçekleşecek. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun Mayıs ayı burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU AYLIK YORUMU Bu ay yaşamınızın her alanında yeni ve taze enerjiler hakim olmaya başlayacak. Yaşamınızın pek çok alanında yeniliğe gitmeye başlayacaksınız. Yakın çevreniz değişebilir, bakış açınız farklılışabilir. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren hızlı düşünüp, hızlıca harekete geçen tarafınız öne çıkmaya başlayacak. Kardeşlerle ilişkiler gündeminizde olacak. Kardeşlerinizin hayatında yenilikler olabilir. İş ve eğitim kaynaklı seyahatler yapabilirsiniz. Ayın geri kalanında daha sık fikir değiştirdiğinizi görecek, seçim yapmanız gereken durumlarda daha çok yeniye ve farklı olana gitmek isteyeceksiniz. Aile içinde kutlama ve merasimler olabilir.

KOÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN BOĞA BURCU AYLIK YORUMU Bu ay sizin için finansal konular ön planda olmaya başlayacak. Yeni kazançlar, yeni finansal anlaşmalar ve parça parça pek çok harcama karşınıza gelecektir. Kendinizi artı ve eksilerinizle daha iyi tanıyacak, kendinizle ilişkinizde ilerleme kaydedeceksiniz. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren finansal konularda hızlı gelişmeler olacak. Paranızı yönetmekle ilgili yeni kararlara gidebilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirebilir, bütçenizi iyileştirmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Küçük küçük ödemeler ve harcamalar artabilir. Çocuklarınız için daha sık para harcayabilirsiniz. Aşk hayatınızda hediyeleşmeler olabilir. Aşk ilişkilerinde beklentilerinizin karşılanması sizin için daha önemli hale gelebilir. BOĞA BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN İKİZLER AYLIK YORUMU Bu ay ilişkileriniz ve sosyal çevrenizle ilgili önemli gündemler olacaktır. Güven, sadakat ve bütünleşme konuları ilişkilerinizde ön planda olacak. Gözlemci olma ve farkındalığı arttırma zamanı.

3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren daha fazla kendi hayatınıza odaklanacak, daha çok yenilik arayışında olacaksınız. Eskiye dair konular, eski alışkanlıklar ve rutinler sizi zaman zaman sıkabilir, sıkılgan yapabilir. Her zaman sık karar değiştiren siz İkizler burçları, bu dönemde daha hızlı karar değiştireceksiniz. Finansal gündemlerinizle ilgili aniden yeni kararlar alabilirsiniz. Küçük riskler alarak paranızı arttırma adına yatırımlara girebilirsiniz. İKİZLER BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN YENGEÇ BURCU AYLIK YORUMU Bu ay yaşam düzeniniz, rutininiz ve alışkanlıklarınız değişiyor. Çalışma düzeninizde, iş hayatınızda veya mesleğinizde bir kırılma noktası yaşanabilir. Sınırlarınızı aşabilir, özgürleşebilir, cesaret gerektiren bir konuda adım atabilirsiniz. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren ruh ve beden sağlığınızı korumak ve geliştirmekle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Olayların, karşınıza gelen gündemlerin daha sık arka planını sorgulayabilirsiniz. Anlık duygu ve düşüncelerle harekete geçmeye daha açık olacağınız bir süreçte olacaksınız. Fakat anlık duygular, anlık sarf edilen sözler sonrasında kayıp ve pişmanlıklara sebep olabilir. Bu sebeple ay boyunca uzun vadeli düşünerek hareket etmeye, önemli konularda ani karar almamaya, önemli konuşmalarda sözlerinizi seçmeye özen gösterin.

YENGEÇ BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ASLAN BURCU AYLIK YORUMU Bu ay sosyal çevrenizde değişimler yaşanıyor olacaktır. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde hızlı ilerleyen, hızlı gelişen deneyimler kapınızı çalacak. Eski dostlar, geçmiş ilişkiler ve yeni teklifler karşınıza gelebilir. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevreniz hareketlenecek. Arkadaşlarınız ve sosyal medya aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Dostlarınız ve arkadaşlarınızdan hediye alabilir, hediyeler verebilirsiniz. Yaşamla daha iyi bir alma-verme dengesi kurduğunuzda dilek ve istekleriniz karşınıza gelebilir. Paranızı bereketlenebilir. Bu tarihten itibaren küçük küçük harcamalar artış gösterebilir. ASLAN BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN BAŞAK BURCU AYLIK YORUMU Bu ay gelecek planlarınıza odaklanacak, ileriyi düşünecek, hayatınıza bazı farklılıklar getireceksiniz. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren geleceğinize yönelik planlarınıza odaklacak, hem iş hem özel hayatınızda ilerisini düşünerek hareket etme eğiliminde olacaksınız. Burcunuzun doğası gereği her durumu farklı seçenekleriyle düşünen, değerlendiren siz Başak burçları bu dönemde fazla seçenekler, olasılıklar üzerine kafa yoracaksınız. Bu da beraberinde zaman zaman kararsızlıkları getirebilir.

BAŞAK BURCU AYLIK BURÇ YORUMLARI DEVAMI İÇİN TIKLAYIN TERAZİ BURCU AYLIK YORUMU Bu ay ilişkilerinizde yenilikler ve ilerleyişler gündeme gelecek. İş hayatınızda geleceği düşünerek hareket edeceksiniz. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren iş, eğitim ve özel hayatınızla ilgili pek çok düşünce olacaksınız. Kararsızlıklarınız, karar değiştirmeleriniz artabilir. Ana göre, anlık ruh halinize göre hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinizde kısa süreli küslükler yaşanabilir. Kısa bir zaman sonra barışmaya gidilebilir. Aynı zamanda eğitim hayatınızda da sorunları çözme konusunda daha pratik düşünen, daha başarılı olan bir pozisyonda olacaksınız. Zekanız ve olaylara çift yönlü bakabilmeniz sayesinde her alanda başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz. TERAZİ BURCU AYLIK YORUMU DEVAMI İÇİN TIKLAYIN AKREP BURCU AYLIK YORUMU Bu ay finansal konularda büyük değişimler karşınıza gelebilir. Hakkınızı savunduğunuz, hak ettiğinizi aldığınız bir süreç içinde olabilirsiniz. İlişkilerde, iş hayatında veya finansal konularda daha uç fikirler içinde olabilir, her duygu ve düşüncede, attığınız adımlarda abartıya kaçmaya daha meyilli olabilirsiniz. Dengelenme ve yavaş ilerleme zamanı.

3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren sorgulayıcı, meraklı, şüpheci yanınız daha çok ortaya çıkmaya başlayacaktır. Olayların iç yüzünü, arka planını daha çok sorgulayacak ve merak edeceksiniz. Etrafınızdaki insanların gerçek niyetlerini sorgulayabilir, samimiyete daha çok önem verebilirsiniz. Sevdikleriniz için maddi yardımlar yapabilir, borç verme gündemleri içinde olabilirsiniz. Dolandırıcılık durumlarına karşı dikkat etmeniz gereken bir ay. AKREP BURCU AYLIK YORUMU DEVAMI İÇİN TIKLAYIN YAY BURCU AYLIK YORUMU Bu ay ilişkilerinizde yeni gündemler ortaya çıkacak, ilişkilerinizde değişimler yaşayacaksınız. Önemli ilişkiler kurabilir, süregelen ilişkilerinizde ileriye yönelik kararlar alabilirsiniz. 3 Mayıs tarihinde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren odağınız ilişkiler alanında olmaya başlayacak. İş ve özel hayatınızdaki ilişkiler üzerine daha fazla kafa yoracaksınız. Her iki alandaki ilişkilerinizde Merkür gezegeninin doğası gereği hızlı gelişmeler, hızlı ilerleyişler olabilir. Daha flörtöz olacağınız, ikna edici tarafınızın ortaya çıkacağı bir süreç başlıyor. Merak duygunuzu uyandıran kişiler, olaylar karşınıza gelebilir.