MB'nin kararıyla dolar düştü (1)

Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Özgür EREN İSTANBUL DHA - MERKEZ Bankası (MB) Para Politikası Kurulu'nun faizleri 6.25 puan artırmasıyla döviz düştü. Taksim Meydanı'ndaki döviz bürosunda Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi tabelalarda, dolar alış 6.31 lira, dolar satış 6.46 lirayı gösteriyordu. Merkez Bankası'nın saat 14.00'da 6.25 puanlık faiz artışının ardından dolar düşüşe geçti. Kısa sürede dolar kuru 6.16 liraya kadar düştü. Döviz bürolarında ise dolar alış 5.75 liraya düşerken satış ise satış 6.40 lira oldu.
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