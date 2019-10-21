Mecnun'un Leyla'ya aşkı tiyatro sahnesinde bir kez daha hayat bulacak

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türk ve dünya edebiyatında bir çok esere konu olan "Leyla ile Mecnun" hikayesi, Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunca, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde yarın prömiyer yapacak.

Ünlü edebiyatçı İskender Pala'nın yazdığı oyun, sade dans düzeni ve dekor tasarımı, ilgi çekici ışık tasarımı, dönemi yansıtan kostümleri ile büyük bir aşkı anlatıyor.

Yönetmen Mustafa Kurt, oyunun genel provası öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır Devlet Tiyatrolarının deneyimli ve genç sanatçıları ile titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Oyun seyirciyle buluşacağı için heyecanlı olduklarını dile getiren Kurt, "Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da çok bilinen bir aşk hikayesi. Birbirini seven ve kavuşamayan, aşkları uğruna ölen iki gencin hikayesini konu alıyor oyunumuz. Prof. Dr. İskender Pala'nın Leyla ile Mecnun kitabı var ve oyunlaştırmıştı eserini, biz de sahneye taşıdık. Fuzuli'nin eserinden uyarlama bir oyun. Biz çok keyif aldık çalışırken, umarım seyircilerimiz de bu eseri çok sever." diye konuştu.