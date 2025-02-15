Medyuma gitti ve ruh eşini öğrenmek istedi! Sosyal medya bu olayı konuşuyor: "O çizdi ben de tam uyan kişiyi buldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan sevgilisiyle tanışma hikayesini paylaşan 31 yaşındaki Nicole Echeverria isimli bir kadın kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Çünkü Echeverria 20'li yaşları boyunca yaşadığı kötü ilişki deneyimlerinin sonrasında terapiye gittiğini söyledi. Hikayenin en ilginç kısmı ise Echeverria'in terapilerin ardından bir uygulama üzerinden medyuma ruh eşi çizimi için para ödemediğini anlatması oldu.

"SEZGİLERİNİ KULLANDI"

Medyumun sezgilerini kullanarak ruh eşinin portresini çizdiğini söyleyen Echeverria, "9 ila 13 ay içinde tanışacağımızı ve Akdenizli olduğunu söyledi. 9 ay sonra Portekizli Vitor Santos ile TikTok'tan tanıştı. Bir ay içinde sevgili olduk ve 2. yılımıza nişanlanmaya karar verdik" dedi.

5 AY SONRA FARK ETTİ

Nicole'ü ülk gördüğünde hissettiği duygunun çok keskin ve net olduğunu belirten Echeverria, "Karnımda kelebekler uçuştuğunu söylemek yetersiz kalırdı ama doğruydu, bu yüzden daha önce hiç deneyimlemediğim bir his olduğunu söyleyebilirim ve o zaman Nicole'ün özel olduğunu ve ileride ruh eşim olacağını biliyordum. Medyumun çizimini 5 ay sonra aklıma geldi. Baktığımda benzediğini fark ettim. Bu beni güldürdü" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünü Echeverria'ün medyum hikayesine inanmadıklarını ve tamamen kurgu olduklarını iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakış açını değiştirmen onu bulma yardımcı oldu medyum değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Size anlatacak güzel bir hikaye çıkmış. Medyum konusu tamamen tesadüf" yorumunda bulundu.