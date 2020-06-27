Meğer Instagram'daki fotoğrafları bu uygulamalar ile düzenliyorlarmış! Kusursuz görünmek için...

Google Snapseed, VSCO Cam, Prisma, Adobe Lightroom Mobile ve çok daha fazlası fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için var. Her bir uygulamada renk ayarı, kontrast ayarı, parlaklaştırma ve karartma düzenlemeleri yer alıyor. Dilediğiniz gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. En sevilen fotoğraf düzenleme uygulamalarını sizler için derledik. İşte o uygulamalar ve tüm özellikleri...

EN SEVİLEN FOTOĞRAF DÜZENLEME UYGULAMALARI HANGİLERİDİR?



Bu listede yer alan programları dilerseniz Google Play Store'dan dilerseniz de App Store'dan istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Hiçbiri telefonunuzu yavaşlatmaz ya da zarar vermez.

GOOGLE SNAPSEED



Google Snapseed 2011 senesinden bu yana uygulama marketlerde yer alıyor ve uygulamayı kullanan kişi sayısı oldukça fazla.

l Bu uygulama içerisinde hatalarınızı örtmek için iyileştirme seçeneği bulunuyor.

l Ayrıca +20 hazır filtresi ile de işinizi kolaylaştırmayı başarıyor.

l Renkli ışıltı ayarlarıyla fotoğraflarınızı daha da ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

VSCO CAM



VSCO Cam, 2014 senesinden bu yana uygulama marketlerde yer alıyor. Uygulama, Türkiye'de de birçok kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor.