Meğer Instagram'daki fotoğrafları bu uygulamalar ile düzenliyorlarmış! Kusursuz görünmek için...

Google Snapseed, VSCO Cam, Prisma, Adobe Lightroom Mobile ve çok daha fazlası fotoğraflarınızı mükemmelleştirmek için var. Her bir uygulamada renk ayarı, kontrast ayarı, parlaklaştırma ve karartma düzenlemeleri yer alıyor. Dilediğiniz gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. En sevilen fotoğraf düzenleme uygulamalarını sizler için derledik. İşte o uygulamalar ve tüm özellikleri...
EN SEVİLEN FOTOĞRAF DÜZENLEME UYGULAMALARI HANGİLERİDİR?
Bu listede yer alan programları dilerseniz Google Play Store'dan dilerseniz de App Store'dan istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Hiçbiri telefonunuzu yavaşlatmaz ya da zarar vermez.
GOOGLE SNAPSEED
Google Snapseed 2011 senesinden bu yana uygulama marketlerde yer alıyor ve uygulamayı kullanan kişi sayısı oldukça fazla.
l Bu uygulama içerisinde hatalarınızı örtmek için iyileştirme seçeneği bulunuyor.
l Ayrıca +20 hazır filtresi ile de işinizi kolaylaştırmayı başarıyor.
l Renkli ışıltı ayarlarıyla fotoğraflarınızı daha da ilgi çekici hale getirebilirsiniz.
VSCO CAM
VSCO Cam, 2014 senesinden bu yana uygulama marketlerde yer alıyor. Uygulama, Türkiye'de de birçok kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor.
l Bu uygulamanın en iyi özelliği profil oluşturma seçeneği de sunmasıdır.
l Aynen Instagram'da olduğu gibi VSCO'da da kendinize özel olan bir profil açabilir, düzenlediğiniz fotoğrafları paylaşabilirsiniz. Takip etme özelliği de mevcut.
l Sinematik fotoğraf filtrelerini seviyorsanız VSCo Cam'den vazgeçemeyebilirsiniz!
ADOBE LIGHTROOM MOBILE
Adobe Lightroom Mobile, Adobe şirketinin en sevilen programlarından biridir. Daha sonradan mobil versiyonuyla da kullanıcıları mutlu etti.
l Özellikle gece fotoğrafçılığıyla alakadarsanız bu uygulamayı kullanmanızı öneririz.
l Çünkü cyber punk tarzına uygun olan fotoğrafların renk ayarını ve çeşitli düzenlemelerini en iyi Adobe Lightroom Mobile ile yapabilirsiniz.
l Program içerisinde fotoğraflarınızdaki problemleri silmek için çeşitli araçlar mevcut.
PRISMA
Prisma, 2016 senesinden bu yana piyasada yer alıyor. Bir yönüyle diğer fotoğraf düzenleme programlarından ayrılıyor. Prisma, daha sanatsal görseller oluşturmak isteyen için harika bir seçenek oluyor!
l Prisma ile fotoğraflarınızı ünlü ressamların stilleri ile donatabilirsiniz.
l Picasso, Gogh ve Munk gibi ressamların tarzlarını fotoğraflarınıza yansıtmak istiyorsanız Prisma uygulamasını vakit kaybetmeden indirin.
ADOBE PHOTOSHOP EXPRESS
Adobe'un bir diğer mobil uygulaması olan Adobe Photoshop Express, seneler içerisinde milyonlarca kez indirildi. Kullanıcı yorumlarının büyük bir kısmı olumlu yorumlardan oluşuyor.
l Mobil cihazınızın yavaşlamamasını sağlayacak bir fotoğraf düzenleme programı arayışına girdiyseniz bu programı kaçırmayın.
l Bu programda fotoğraflarınızdan kolaj oluşturabilirsiniz.
l Kırmızı göz düzeltme özelliği de yer alıyor.
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