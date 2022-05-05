Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde siyah elbisesi ve göğüs dekoltesiyle konuşulan isimden yeni bir paylaşım geldi. Ünlü ismin kızı tatil paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ TATİL POZU OLAY OLDU!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafıyla olay olmuştu.

Erbil, sonrasında tatilde nasıl yandığını da sütyensiz şekilde çekildiği bir fotoğrafla takipçileriyle paylaşmıştı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Son olarak derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına "Finally" (Sonunda) notunu düştü.

Erbil, ayrıca bikinisiyle çekildiği bir başka pozunu da hikaye şeklinde yayınladı.

Ünlü şovmenin kızının fotoğraflarına ise takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...





