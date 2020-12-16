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Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yatırıldı!

16.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yatırıldı!

234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kontrolleri devam ediyor. Her ayın bir günü hastanede kalarak kontrol yaptıran ünlü şovmen, bugün rutin kontrolünü gerçekleştirmek için hastaneye yattı.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor.

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HER AYIN BİR GÜNÜ HASTANEDE KALIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre; ünlü şovmenin, fizik tedavinin yanı sıra, her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı. Erbil, bugün Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada sanatçı dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu. Avşar, arkadaşının son durumu hakkında bilgi aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dini ırkı mezhebi ne olursa olsun hastalık çok Zor Allah kimseye çaresiz hastalık vermesin elden ayağa düşürmesin herşey bu dünyada Bir imtihan

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