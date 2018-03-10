Mehmet Aslantuğ Hülya'ya sahip çıktı

Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta kendi adını taşıyan programda Mehmet Aslantuğ'u konuk etmişti.

Avşar kızı, sohbet sırasında 'bence kadın evde oturmalı, erkek çalışmalı' dedi. Bu sözlerin ardından sosyal medya yıkıldı.

Bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Avşarkızı'na Mehmet Aslantuğ sahip çıktı.

'Direniş Karatay' filminin galası öncesi Posta gazetesinden Şirin Sever'e konuşan Aslantuğ “Hülya’ya biraz acımasızlık ediliyor. Biz onunla çalıştık, 30 yıldır tanışırız. Kimi onaylar, kimi onaylamaz ama bir kıymeti harbiyesi vardır Hülya’nın. Bana sorarsanız, Hülya ailesine de yardım eden arkadaşlarımızdan. O yardımı alan erkekler bile vardır... Hülya’nın söylemek istediği birinin haremine teslim olmak değil. 30 yılı aşkın süredir üreten ve çalışan bir kadının böyle cümle kurması ancak onun psikolojik ihtiyaçları ile alakalıdır. Yani duygusal bir şey söylüyor. Hülya’yı çok da hırpalamamak lazım…" dedi.

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