Mehmet Öz seçimi kazanacak mı? Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamıştı, seçim sonuçları netleşmeye başladı

ABD'de doktor Mehmet Öz'ün kader günü... ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan kalp cerrahı Mehmet Öz'ün yarıştığı seçimde sandıklar kapandı. Önseçimde ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın da yoğun bir şekilde desteklediği Dr. Öz ile iş insanı David McCormick sandıktan adeta el ele çıktı.

OYLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI SAYILDI

Edison Research’ün aktardığı verilere göre oyların yüzde 90’ı sayılırken Dr. Öz’ün yaklaşık 500 oy ile önde olduğu açıklandı. McCormick’in arkasında ise son dönemde ırkçı ve Müslüman karşıtı açıklamalarda Dr. Öz’e saldıran Kathy Barnette yer aldı.

DR. MEHMET ÖZ, ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, oyların yüzde 95’inin sayıldığını aktardı. Gazetenin verilerine göre Dr. Öz, 1.149 oy ile arayı açtı.

OYLARIN TEKRAR SAYILMASI GÜNDEMDE

Pensilvanya yasalarına göre, iki aday arasındaki oy farkı yüzde 0.5 ya da daha az olursa otomatikman yeniden oyların sayımına başlanacak.

DR. ÖZ'DEN AÇIKLAMA

Henüz oyların sayımı tamamlanmamışken, Dr. Öz seçmenine seslendi. Öz, seçimi kazanacağını söyledi.

ABD ‘de “son yılların en çekişmeli ve pahalı seçim yarışı” olarak lanse edilen seçimlerde Dr. Öz’ün zaferini ilan etmesi durumunda ülkenin ilk Müslüman senatörü olmak için kapı aralanırken, Barnette’in kazanması durumunda ise Pensilvanya’nın ilk siyahi senatörü olmaya hak kazanabilecek. Sadece geçen yıl 22 milyon dolar gelir elde eden McCormick ise seçimleri kazanması ve ara seçimde de zaferle ayrılması durumunda ise Kongre’nin en zengin üyesi olabilecek.

DR. ÖZ’E DESTEK AZALIYOR MU?

Öte yandan ABD medyası, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasının son sürecinde Pensilvanya’ya giderek Dr. Öz’e destek olduğuna dikkat çekti. Fakat ABD medyası yapılan bazı mitinglerde Dr. Öz’ün yuhalandığını belirtti.

SENATO'YA GİREN İLK MÜSLÜMAN OLACAK

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilirse Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Türk vatandaşı olan Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçildiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirmişti.

Annesinin sağlığıyla ilgili Türkiye'de bir karar alması gerekirse yasal yetkiye sahip olmak için şimdiye kadar Türk vatandaşı kaldığını aktarmıştı.



