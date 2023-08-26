Mehmet Özsimitçi kimdir, kaç yaşında? Masterchef konuğu Mehmet Özsimitçi nereli, ne iş yapıyor?

Usta Mehmet Özsimitçi, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. Programın izleyicileri konuk olan Usta Mehmet Özsimitçi'nin yaşını, kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor. Ustası olduğu katmer tatlısı ekrana gelecek olan Mehmet Özsimitçi Gaziantep'in ünlü katmer tatlısı ustasıdır. İşte ünlü katmer ustası ile ilgili merak edilenler...

MEHMET ÖZSİMİTÇİ KİMDİR?

Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Ustalarından Mehmet Özsimitçi katmeri gelecek nesillere aktarıyor.

Katmer tatlısının ilk ustalarından HACI NURi ÖZSiMiTÇi tarafından Elmacı pazarında kendi iş yerleri kuruldu. Uzun yıllar oğlu Zekeriya usta ile birlikte devam ettirdiler. Günümüze kadar da Zekeriya Usta ile sürdürülmektedir. 3. Kuşaktan torunu MEHMET NURi ile damak tadı lezzeti devam edecektir. Bu Katmerimizin en önemli özelliği kaliteli malzeme ve taş fırında pişirilmesidir.

MASTERCHEF KONUĞU MEHMET ÖZSİMİTÇİ DEDE MESLEĞİNİ YAPIYOR

Katmer ustalığının dede mesleği olduğunu ve 130 yıldır ailecek bu işi yaptıklarını aktaran Özsimitçi mesleğiyle ilgili, "Bu mesleği gençler bizden sonra devam ettirip başarmak zorundalar. Yanımda çalışan, yetişen 20 genç arkadaşım var" ifadelerini kullandı.





