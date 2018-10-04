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Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir'' denildi.

İşte Cuma Mardin kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer...

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Anahtar Kelimeler:
TSK terör PKK mehmet sait sürer

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