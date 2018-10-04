Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir'' denildi.
İşte Cuma Mardin kod adlı terörist Mehmet Sait Sürer...
Ayrıntılar geliyor...
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