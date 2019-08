Mehmet Tevfik Göksu: Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağız

İSTANBUL, (DHA)-ESENLER'DE depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’de çok büyük dönüşümler yaparak depremle ilgili riskleri azaltabilmenin gayreti içerisindeyiz. Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağız" dedi.

Esenler'de, 17 Ağustos Marmara depremin 20’nci yıldönümünde depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi. “Esenler ve Kentsel Dönüşüm” konulu sergi ile kentsel dönüşüm çalışmaları gösterildi. “Yıkıcı olmayan depremler güvenli konutlarla mümkün” sloganıyla, “17 Ağustos ve Esenler’de kentsel dönüşüm” konulu toplantıda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2023 kentsel dönüşüm hedeflerini örneklerle anlattı.

“ESENLER’İ DEPREM RİSKİNDEN ARINMIŞ BİR İLÇE YAPACAĞIZ”

Basın açıklamasında konuşan Göksu, şunları söyledi:

“Türkiye bundan 20 yıl önce çok büyük bir acı yaşadı. Her acı bize farklı tecrübeler kazandırdı. 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında depremin ortaya çıkarmış olduğu tabloda Türkiye değişik düzenlemeler yaparak ciddi yollar katetti. Esenler’de yapı stoğu açısından en sorunlu ilçelerden bir tanesidir. İstanbul’da metrekareye en fazla insan düşen, yoğunluk açısından en yoğun ilçemiz. Esenler’de çok büyük dönüşümler yaparak depremle ilgili riskleri azaltabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede iki boyutlu bir çalışma yapıldı. Bir taraftan afet riski taşıyan konutlarımızın yenilenmesi diğer taraftan olası bir afet olduğunda nasıl tedbirler alırız diyerek bu tedbirler üzerinde yoğunlaştık. Olası afet durumunda Türkiye’de ender belediyelerde var olan tam donanımlı Afet ve Acil Durum Aracına sahibiz. Bu araçlar yaklaşık 51 farklı fonksiyonu olan ve her girdiği yerde her türlü afet riski ile mücadele edebilecek özel araçlar. Esenler’i deprem riskinden arınmış bir ilçe yapacağız.”