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Mehmetçik Kutlu Zafer oyuncuları engellileri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

Bağcılar'da yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen ankette, en iyi dizi seçilen Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin oyuncuları, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda engellilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Engelliler arasında yapılan "En iyiler" anketinden çıkan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin yönetmeni ve oyuncuları, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan engelliler tarafından dizi sektörünün en iyilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anketten TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yakın tarihe ışık tutan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi çıktı.

Dizinin yönetmeni Kamil Aydın ile oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Özgü Kaya, Semih Ertürk ve Yiğit Uçan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nı ziyaret etti.

Oyuncular, asker üniforması giymiş olan engelliler tarafından coşkuyla karşılandı. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen oyuncular, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yla birlikte eğitim verilen atölyeleri gezip kursiyerlerin çalışmalarını izledi.

Oyuncular, ahşaptan oyuncak yapmanın inceliklerini öğrenirken tekstil sınıfında da kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Başkan Çağırıcı, gezi sırasında ünlü oyunculara çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

- "Buraya her geldiğimizde yeni yüzlerin güldüğünü görmek bizleri heyecanlandırıyor"

Engelliler Sarayı'nda her gün farklı bir heyecan yaşandığını belirten Çağırıcı, "Buraya her geldiğimizde yeni yüzlerin güldüğünü görmek bizleri heyecanlandırıyor. Bugün de kardeşlerimizin yüzünü güldüren çok kıymetli yönetmeniz, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin çok değerli oyuncuları oldu. Onlar çok güzel bir performans göstererek heyecanımıza heyecan katıyorlar. Kıymetli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Dersten sonra düzenlenen programda engelliler, konukları için şiirler okuyup, şarkılar seslendirdi. Dizi oyuncuları çalan müzik eşliğinde engellilerle birlikte oyunlar oynadı.

Daha sonra engellilerin oylarıyla başarılı bulunan isimlere ödülleri takdim edildi.

En iyi yönetmen ödülü Kamil Aydın’a, en iyi erkek oyuncu ödülü İsmail Ege Şaşmaz'a, en iyi kadın oyuncu ödülü Özgü Kaya'ya, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülleri de Semih Ertürk ve Yiğit Uçan'a verildi.

Ödül için teşekkür eden Yönetmen Kamil Aydın, birçok ödül aldığını ama bu ödülün aldığı en kıymetlisi olduğunu belirterek, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim” dedi.

Oyuncu Özgü Kaya ise “Burası çok güzel bir yer. Hayran kaldım. Bizi çok güzel karşıladılar. Hepsinin gözlerinden ışıl ışıl merhamet ve sevgi akıyor. Ayrıca çok yetenekli olduklarını gördüm." dedi.

Program sonunda engelliler hayranı oldukları oyuncularla fotoğraf çektirdi.

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