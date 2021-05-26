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Meksika'da yerel seçimlere sayılı günler kala 88 politikacı suikasta kurban gitti

26.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da 6 Haziran’daki yerel seçimlere sayılı günler kalırken, yılın başından bu yana 88 politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da yerel seçimlere sayılı günler kala 88 politikacı suikasta kurban gitti

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere 12 gün kalırken, yılın başından bu yana onlarca politikacının suikasta kurban gittiği bildirildi. Etellekt Consultores isimli kuruluştan edinilen bilgiye göre, Meksika'daki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi olduğu ve 88 politikacının bu suikastlarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Öldürülen politikacılardan 34'ünün yerel seçimlerde aday olduklarını aktaran kuruluş, 34 kişiden 29'unun belediye başkanlığına, 5'inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı. Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu açıkladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkede en son öldürülen politikacının 34 yaşındaki aday Alma Barragan olduğu ifade edilirken, Barragan'ın dün öğleden sonra seçim kampanyası yürütmek için halkın arasında dolaştığı sırada bir grup silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Ülkedeki son suikast girişimi ise sabah saatlerinde Acapulco Belediye Başkan Adayı Jose Alberto Alonso Gutierrez'e düzenlenirken, Gutierrez saldırıdan sağ kurtuldu. Halk ise güvenli bir seçim ortamı oluşturulması konusunda yetkililerden yardım bekliyor. (İHA)

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Meksika

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