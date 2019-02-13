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Ünlü uyuşturucu baronu 'bücür' suçlu bulundu

BBC BBC
13.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzman, ABD'nin New York kentindeki federal mahkemede yargılandığı davada suçlu bulundu.

Ünlü uyuşturucu baronu 'bücür' suçlu bulundu

Kendisine yöneltilen 10 ithamdan da suçlu bulunan Guzman'ın cezası henüz belirlenmedi, ancak bu karar ömür boyu hapiste kalması anlamına gelebilir.

61 yaşındaki Guzman, savcıların ABD'ye giren uyuşturucunun en büyük tedarikçisi diye tanımladığı Sinaola uyuşturucu kartelinin lideri olmakla suçlanıyordu.

Guzman, Meksika'daki bir hapishaneden firar etmesinden beş ay sonra, Ocak 2016'da yeniden tutuklanmıştı.

Birçok yakın adamı 11 hafta süren yargılamada Guzman'ın aleyhinde ifade vermişti.

EL CHAPO KİMDİR?

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri olan "El Chapo-Bücür" lakaplı Guzman, Meksika'nın kuzeyindeki karteli yönetiyordu.

Guzman zamanla, ABD'ye giren uyuşturucunun başlıca tedarikçisi oldu ve 1 milyar doları bulduğu tahmin edilen servetiyle, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesine 701'inci sıradan girdi.

Guzman'ın ABD'ye tonlarca kokain soktuğu ve eroin, metamfetamin ve esrar kaçakçılığı yaptığı, çok sayıda ölüm emri verdiği iddia ediliyor.

İddianamede, Guzman'ın tetikçilerinin "yüzlerce" cinayet, saldırı, adam kaçırma ve işkenceden suçlu olduğu savunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
EL CHAPO abd dava SUÇLU Meksika JOAQUİN

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