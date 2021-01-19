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Melih Çardak, Arka Sokaklar'a dahil oldu

19.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Melih Çardak, Arka Sokaklar'a dahil oldu

Kanal D’nin, 15 sezondur ekranda olan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a bir ünlü isim daha dahil oldu. Melih Çardak dizinin yeni bölümlerinde yer alacak.

Yapımcılığını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar'a Melih Çardak katıldı.

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Dizinin 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 574’üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Çardak, Servet Karaca karakterine hayat verecek.

Melih Çardak, dizinin ilk dönemlerinde Cevher isimli karaktere de hayat vermişti. 2006 yılında başlayan dizinin 2. sezonunda yani 78. bölümünde rol alan oyuncu, yıllar sonra yeniden diziye dönmüş olacak.


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