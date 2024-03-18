MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sezen asansörde yerinde duramadı! Dansıyla dikkat çekti

Melis Sezen asansörde yerinde duramadı! Dansıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç rengini değiştirerek gündeme gelen Melis Sezen haftaya enerji dolu başladı. Asansörde müziği açıp yerinde duramayan ve dans eden oyuncu bu hallerini takipçileriyle de paylaştı.

Melis Sezen asansörde yerinde duramadı! Dansıyla dikkat çekti

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen hem kıyafetleri hem paylaşımları hem de ilginç danslarıyla adından söz ediyor.

Sarışın olarak tanınan 27 yaşındaki Melis Sezen, imajında değişikliğe gitmiş ve saç rengini koyulaştırarak herkesi şaşırmıştı.

ll

Melis Sezen danslarına bir yenisini ekledi. Asansörde kendini tutamayan güzel oyuncu o anları takipçileriyle de paylaştı.

llk
"Sabah enerjisi" notuyla paylaşım yapan Melis Sezen'e hayranlarından "Ne yapsan yakışıyor" yorumları gecikmedi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Photoshop'tan çok sıkıldım" diyerek kıvrımlarını paylaştı!"Photoshop'tan çok sıkıldım" diyerek kıvrımlarını paylaştı!
Tecavüz sahnesine tepki yağarken şaşırtan hamleTecavüz sahnesine tepki yağarken şaşırtan hamle
Israrlı özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."Israrlı özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Oyuncu yaşında ele karakteri
En Çok Okunan Haberler
AK Parti elindeki son İstanbul anketini paylaştı! Bu zamana kadarki en düşük fark: "Seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş"

AK Parti elindeki son İstanbul anketini paylaştı! Bu zamana kadarki en düşük fark: "Seçmenimizin bir kısmı kararını vermiş"

Olaylı maçta 12 gözaltı! Aralarında onlar da var

Olaylı maçta 12 gözaltı! Aralarında onlar da var

Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

Emekliye seyyanen zamda ‘sosyal yardım’ formülü!

Türkiye'nin kanını donduran Uygun'un son hali ortaya çıktı

Türkiye'nin kanını donduran Uygun'un son hali ortaya çıktı

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

Canlı yayında isyan etti: "Küme düşürsünler"

Canlı yayında isyan etti: "Küme düşürsünler"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.