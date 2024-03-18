Melis Sezen asansörde yerinde duramadı! Dansıyla dikkat çekti

'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen hem kıyafetleri hem paylaşımları hem de ilginç danslarıyla adından söz ediyor.

Sarışın olarak tanınan 27 yaşındaki Melis Sezen, imajında değişikliğe gitmiş ve saç rengini koyulaştırarak herkesi şaşırmıştı.

Melis Sezen danslarına bir yenisini ekledi. Asansörde kendini tutamayan güzel oyuncu o anları takipçileriyle de paylaştı.



"Sabah enerjisi" notuyla paylaşım yapan Melis Sezen'e hayranlarından "Ne yapsan yakışıyor" yorumları gecikmedi.





