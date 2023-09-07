Melisa Döngel iddialı pozlarıyla büyüledi! "Marilyn Monroe sandım"

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandıracak olan Döngel pozlarıyla beğeni topladı.

23 yaşındaki güzel oyuncu iddialı fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Bir dergiye verdiği röportajda "Hayatımda ilk defa seyirciyle göz göze olduğum canlı bir sahne performansı sergileyeceğim." diyen Döngel projede hem şarkı söyleyecek, hem dans edecek hem de oyunculuk yapacak.

Melisa Döngel paylaşımında fotoğrafçı Cihan Nacar'ı da etiketledi ve "Bayılıyorum" notunu düştü.

Ünlü ismin takipçileri paylaşımına "Marilyn Monroe sandım", "Çok güzelsin", "Melissa Monroe" yorumlarında bulundu.



