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Melisa Döngel iddialı pozlarıyla büyüledi! "Marilyn Monroe sandım"

07.09.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel başarılı dizileri kadar aşk hayatı ve sosyal medyadaki pozlarıyla da gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Döngel iddialı pozlarıyla büyüledi. Ünlü ismi görenler Marilyn Monroe'ya benzetti.

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel son pozlarıyla ilgi odağı oldu. Broadway in İstanbul Vol.2 müzikalinde Marilyn Monroe'yu canlandıracak olan Döngel pozlarıyla beğeni topladı.

melisa döngel iddialı pozlarıyla beğeni topladı

23 yaşındaki güzel oyuncu iddialı fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Bir dergiye verdiği röportajda "Hayatımda ilk defa seyirciyle göz göze olduğum canlı bir sahne performansı sergileyeceğim." diyen Döngel projede hem şarkı söyleyecek, hem dans edecek hem de oyunculuk yapacak.

melisa döngel iddialı pozlarıyla büyüledi

Melisa Döngel paylaşımında fotoğrafçı Cihan Nacar'ı da etiketledi ve "Bayılıyorum" notunu düştü.

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Ünlü ismin takipçileri paylaşımına "Marilyn Monroe sandım", "Çok güzelsin", "Melissa Monroe" yorumlarında bulundu.

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