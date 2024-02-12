Melissa Vargas Azer Bülbül şarkısı paylaştı! Zehra Güneş kendini tutamadı, Hande Baladın gülmekten patladı

Filenin Sultanları'ndaki başarısıyla son dönemde popüler olan Melissa Vargas sosya medyayı salladı. Fenerbahçe'nin yeniden anlaşma sağladığı Melissa Vargas İstanbul'a gelir gelmez pozlarını paylaştı.

Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen! şarkısının sözleriyle pozlarını paylaşan Vargas sosyal medyayı salladı. Başarılı voleybolcu paylaşımına "İmkansızız ama işte buradayız, birlikte imkansızız ve mümkün olanı başka bir güne bırakıyoruz" yazdı.

Melissa Vargas'ın paylaşımını gören Zehra Güneş dayanamadı.

Zehra Güneş "Oğlum bu ne?" tepkisiyle dikkat çekerken Hande Baladın ise kendini tutamadı ve "Hahhahahahah" yazdı.

Melissa Vargas fanları ise "Ebrar mı öğretiyor bu şarkıları?" yorumlarıyla dikkat çekti.







