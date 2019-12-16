Menopoz sonrası kanama rahim kanserinin habercisi olabilir

Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Mesut Polat, rahim kanseri ve korunma yolları üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Doç. Dr. Polat, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, endometrium olarak bilinen rahim iç tabakasının anormal bir şekilde çoğalmasıyla rahim kanserinin ortaya çıktığını söyleyerek, belirtileri, risk faktörleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Östrojen hormonun fazla salgılanmasının rahim kanseri riskini artırdığını aktaran Doç. Dr. Mesut Polat, “Hormonun salgılanmasına bağlı olarak endometrium tabakası aşırı kalınlaşıyor ve kendini kanamayla belli ediyor. Kanama nedeniyle yapılan biyopsi ile tanısı konularak tedavisi düzenleniyor” dedi.

MENOPOZ SONRASI KANAMAYA DİKKAT

Rahim kanserlerinin görülme yaşının 60-61 olduğunu belirten Doç. Dr. Polat, “Menopozdan sonra meydana gelen kanamalar aksi ispat edilene kadar rahim kanseri olarak değerlendiriliyor. Ancak menopoz sonrası kanamaların sadece yüzde 10’u rahim kanseridir. Rahim kanserlerinin yüzde 5’i ise 40 yaşın altındaki kadınlarda görülüyor” diye konuştu.