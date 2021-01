Merakla beklenen The Witcher: Blood Origin dizisinde başrol belli oldu

The Witcher’ın önlenemez başarısından sonra The Witcher evreninden yeni projeleri hayata geçirmeye karar veren Netflix, The Witcher: Blood Origin için başrolü açıkladı. Queen & Slim ve Nightflayers oyuncusu Jodie Turner-Smith, yapımda Éile karakterine hayat verecek.

THE WİTCHER: BLOOD ORİGİN HAKKINDA

Canlı çekim tekniği kullanılarak 6 bölümlük bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak olan The Witcher: Blood Origin, Netflix’in popüler dizisi The Witcher’in öncesini anlatacak.

The Witcher dünyasından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçen The Witcher: Blood Origin, zamana yenik düşmüş bir hikayeyi anlatıyor. Dizi, ilk Witcher'ın kökenleriyle birlikte canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren kürelerin birleşimine ışık tutacak.