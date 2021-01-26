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Merakla beklenen The Witcher: Blood Origin dizisinde başrol belli oldu

26.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Merakla beklenen The Witcher: Blood Origin dizisinde başrol belli oldu

Netflix, The Witcher: Blood Origin dizisinde Éile karakterine hayat verecek kişinin Jodie Turner-Smith olduğunu duyurdu.

The Witcher’ın önlenemez başarısından sonra The Witcher evreninden yeni projeleri hayata geçirmeye karar veren Netflix, The Witcher: Blood Origin için başrolü açıkladı. Queen & Slim ve Nightflayers oyuncusu Jodie Turner-Smith, yapımda Éile karakterine hayat verecek.

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THE WİTCHER: BLOOD ORİGİN HAKKINDA

Canlı çekim tekniği kullanılarak 6 bölümlük bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak olan The Witcher: Blood Origin, Netflix’in popüler dizisi The Witcher’in öncesini anlatacak.

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The Witcher dünyasından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçen The Witcher: Blood Origin, zamana yenik düşmüş bir hikayeyi anlatıyor. Dizi, ilk Witcher'ın kökenleriyle birlikte canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren kürelerin birleşimine ışık tutacak.

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