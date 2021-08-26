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Merakla beklenen ‘Venom: Let There Be Carnage’ filminden sevenlerini üzen haber! Bir kez daha vizyon tarihi değişti

26.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Hardy’nin başrolünü üstlendiğini Venom serisinin devam filmi Venom: Let There Be Carnage, sabırsızlanan seyircisine rağmen erteleme kararını duyurdu.

Merakla beklenen ‘Venom: Let There Be Carnage’ filminden sevenlerini üzen haber! Bir kez daha vizyon tarihi değişti

2018 yılında ilk filmi yayınlanan anti kahraman Venom'ın ikinci filmi Venom: Let There Be Carnage'tan üzücü bir haber daha geldi. Vizyon tarihini ilk 24 Eylül 2021 şeklinde açıklayan film, koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Ekim 2021’e ertelenmişti. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi yeniden değiştirildi. Filmin vizyon tarihi 21 Ocak 2022’ye ertelendi.

2018 yılında gösterime giren ilk film dünya çapında 856 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. 2022 yılına ertelenen Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis tarafından yönetiliyor. Tom Hardy, Naomie Harris, Michelle Williams ve Reid Scott'a ek olarak Cletus Kasady olarak Woody Harrelson seriye geri dönüyor. Kelly Marcel, filmin senaryosunu kaleme aldı.

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