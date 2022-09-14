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Merakla beklenen WhatsApp güncellemesi sonunda geldi! İçinde birçok yenilik var

14.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kullanıcının beklediği WhatsApp güncellemesi nihayet indirilmeye açıldı. Son WhatsApp güncellemesiyle birlikte birçok yenilik de kullanıcılara sunuldu. Büyük WhatsApp güncellemesi sayesinde kullanıcıların şikayet ettiği konularda da önemli değişikliklere imza atıldı. İşte WhatsApp güncellemesiyle gelen yenilikler!

Merakla beklenen WhatsApp güncellemesi sonunda geldi! İçinde birçok yenilik var

WhatsApp güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden popüler mesajlaşma uygulaması, yayınladığı yeni güncellemelerle ise birçok yeniliği kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Görünüşe bakılırsa, yayınlanan son WhatsApp güncellemesiyle de Meta çatısı altındaki platformun hedeflediği şey bu oldu. WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte önemli iyileştirmeler yapılırken, dikkat çeken bazı yenilikler de kullanıcılara sunuldu.

İŞTE WHATSAPP'A GELEN YENİ 5 ÖZELLİK

WhatsApp güncellemesiyle (iOS'ta sürüm numarası 22.19.75) gelen yenilikler oldukça dikkat çekici. Sürüm notlarına göre bu büyük güncellemeyle;

  • Ara çubuğunun yanındaki yeni filtre simgesine dokunup, sohbetlerinizi okunmamış filtresiyle sıralayabilmek mümkün hale getirildi. Buna ek olarak, "Herkesten sil" özelliğini kullanmak için süre 2 günün üzerine çıkartıldı.
  • Gruplara katılımcı sınırı 512'ye çıkarıldı. Maksimum dosya boyutu sınırı ise 100 MB'dan 2 GB'a yükseltildi.
  • Artık benden sil özelliğini kullanarak yapılan silme işlemlerinin ilk birkaç saniye içinde geri alınabilmesine imkan tanındı.

WhatsApp güncelleme

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WhatsApp, bu güncellemeyi geçtiğimiz aylarda resmi blogunda paylaştığı bir yazıyla duyurmuştu.

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sosyal medya whatsapp Meta whatsapp güncelleme
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