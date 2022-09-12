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Soruşturma başlatılmıştı! Facebook ve WhatsApp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkacak

12.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook ve WhatsApp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkacak. Şirketlere hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Sözlü savunma aşamasına gelinen soruşturmada Facebook, Facebook Ireland, WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.

Soruşturma başlatılmıştı! Facebook ve WhatsApp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkacak

Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Facebook ve WhatsApp, Rekabet Kurumunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

REKABET KURUMU SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı.

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Söz konusu soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Facebook, Facebook Ireland, WhatsApp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek. (İHA)

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facebook sosyal medya whatsapp Rekabet Kurumu
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