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  4. SON DAKİKA: Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi

SON DAKİKA: Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi

03.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Öte yandan cinayetle ilgili daha önce gözaltına alınan 3 şüpheli, savcıya ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Son dakika haberine göre eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, Selman Bozkurt da yaralanmıştı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden, olay anında motosikleti kullanan Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, savcıya ifade verecek.

İHA

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