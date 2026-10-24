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Merkür retrosu bugün başlıyor! 4 burç diğerlerinden daha fazla etkilenecek

Astrolojide pek çok konuyla ilişkilendirilen merkür retrosu 24 Ekim'de başlayarak 14 Kasım'a kadar decam edecek. Akrep burcunda gerçekleşen retro, özellikle bu 4 burç üstünde daha belirgin izler bırakabilir.

Merkür retrosu bugün başlıyor! 4 burç diğerlerinden daha fazla etkilenecek
Gökçen Kökden

2026'nın Merkür retrosu 24 Ekim - 14 Kasım tarihleri arasında yaşanacak fakat astrolojide gölge dönem olarak adlandırılan bir süreç var. Bu nedenle retronun etkileri belirtilen tarihlerden birkaç gün önce başlayabilir ve retro bittikten sonra da etkileri bir süre devam edebilir.

Merkür retrosu bugün başlıyor! 4 burç diğerlerinden daha fazla etkilenecek 1

Astrolojide Merkür; iletişim, düşünce biçimi, bilgi alışverişi, seyahat ve teknolojiyle ilişkilendiriliyor. Retro dönemlerinde ise yeni başlangıçlardan çok yarım kalan işleri tamamlamak, geçmiş kararları yeniden değerlendirmek ve detayları gözden geçirmek öneriliyor.

Bu dönemde mesajları yanlış kişiye göndermek, e-postalarda hata yapmak veya iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşamak gibi aksaklıkların daha fazla gündeme gelebileceğine inanılıyor. Bu nedenle önemli mesaj ve belgeleri göndermeden önce kontrol etmek öneriliyor.

BU KEZ AKREP BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK

Astrolog ve spiritüel danışman Tetiana Tsvil'e göre retronun Akrep burcunda gerçekleşmesi; sırlar, bilinçaltındaki kalıplar, sezgiler, içsel sorgulamalar, ortak para, yatırımlar ve iş hayatı gibi konuları öne çıkarabilir. Güven, gizli kalmış bilgiler, güç ve kontrolle ilgili geçmiş meselelerin de yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Merkür retrosu astrolojide yalnızca olumsuzluklarla ilişkilendirilmiyor. Bu dönem, daha önce başlanmış ancak yarım bırakılmış işleri tamamlamak ve geçmişte alınan kararları yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak da görülüyor.

MERKÜR RETROSUNDAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Merkür retrosu bugün başlıyor! 4 burç diğerlerinden daha fazla etkilenecek 2

Astrologlara göre bu Merkür retrosunu en yoğun hissedebilecek burç Akrep. Retronun doğrudan bu burçta gerçekleşmesi bunun temel nedeni olarak gösteriliyor.

Akrep'in karşıt burcu Boğa da bu süreçte daha fazla gerilim hissedebilir. Merkür tarafından yönetilen İkizler ve Başak burçlarının da retro döneminin etkilerine karşı daha hassas olabileceği belirtiliyor.

Dolayısıyla 24 Ekim-14 Kasım arasındaki süreçte özellikle Akrep, Boğa, İkizler ve Başak burçlarının iletişim, ilişkiler, finansal konular ve önemli kararlarında ayrıntılara daha fazla dikkat etmeleri öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Merkür retrosu Astroloji burçlar
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