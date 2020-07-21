Merkür yeniden ileri harekete başladı! Burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog açıkladı...

Merkür nihayet yeniden ileri hareketine başladı. Merkür'ün ileri harekete başlamasının burçlara etkisi ne olacak? KOÇ Geçmiş meselelerden ve korkularınızdan kurtulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ailevi problemlerinizi çözüme kavuşturmanın tam zamanı. Bu dönemde kariyerinizde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. BOĞA Hayata karşı bakış açınızın değişeceği ve etrafınızda fazla değer verdiğinizi hissettiğiniz insanlardan kurtulma isteğinizin oluşacağı bir döneme girebilirsiniz. İKİZLER Geçtiğimiz günlerde partnerinizle aranda kıskançlık yüzünden oluşan sorunları çözmek için güzel bir döneme giriyorsunuz. Yaşadığınız maddi sıkıntılar yüzünden kendinize güveniniz azalmış olabilir ve cesaretiniz kırılmış olabilir. Merkür ileri hareketi ile öz güveninizi geri kazanabilir ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etme evresine girebilirsiniz. YENGEÇ Geçmişe takılı kaldığınız ve geçmişte sizi üzen olayları tekrar tekrar kafanızda canlandırarak kendinizi üzdüğünüz bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Artık kendinize vakit ayırmanın, en değerli kişinin kendiniz olduğunun ve sizi mutsuz eden insanları kim olursa olsun hayatınızdan çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile.

ASLAN Merkür retrosu döneminde omzunuza çok fazla yük binmiş ve sorumluluklarınız artmış olabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirirken zorlansanız dahi asla vazgeçmeyin ve sabredin. Sonucunda her şeyin güzel olacağını unutmayın. BAŞAK Kendinizi oldukça yalnız hissettiğiniz ve tek başınıza hayatın üstesinden gelemediğinizi düşündüğünüz bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Fakat bazı zamanlarda yalnızlığa ve kendinizi dinlemenize de ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli ve onları değiştirmeye çalışmamalısınız. TERAZİ Uzun yıllardır sizi zorlayan zararlı ilişkilerinizden arınma vakti. Kendinize inancınızın artacağı ve hayatınızla ilgili önemli kararlar vereceğiniz bir dönem sizi bekliyor. AKREP İlişkinizdeki tutkunun artacağı ve kariyerinizde başarı elde edeceğiniz altın döneme hazır olun. Bekar akrepler ise uzun zamandır çevrelerinde olan birinden daha yakın ilgi görmeye ve çevresindeki insanları fark etmeye başlayacaklar. YAY Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirme ve uzun zamandır kafanızda olan projeleri hayata geçirme vakti. Yeni beceriler edineceğiniz ve yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşacağınız döneme giriyorsunuz.