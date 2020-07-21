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Merkür yeniden ileri harekete başladı! Burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog açıkladı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son zamanlarda Merkür retrosunun sebep olduğu kaos ve karmaşa ortamıyla, teknolojik aletlerle ilgili sorunlar, bireyler arası iletişimlerde kopukluklar ve mali işlerde sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Tüm bu problemlere Merkür'ün yeniden ileri hareket yapmasıyla en az 4 ay kadar bir süre ara veriyoruz! Peki, Merkür'ün yeniden başlayan ileri hareketi tüm burçları nasıl etkileyecek?

Merkür yeniden ileri harekete başladı! Burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog açıkladı...

Merkür nihayet yeniden ileri hareketine başladı. Merkür'ün ileri harekete başlamasının burçlara etkisi ne olacak?

KOÇ

Geçmiş meselelerden ve korkularınızdan kurtulacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ailevi problemlerinizi çözüme kavuşturmanın tam zamanı. Bu dönemde kariyerinizde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.

BOĞA

Hayata karşı bakış açınızın değişeceği ve etrafınızda fazla değer verdiğinizi hissettiğiniz insanlardan kurtulma isteğinizin oluşacağı bir döneme girebilirsiniz.

İKİZLER

Geçtiğimiz günlerde partnerinizle aranda kıskançlık yüzünden oluşan sorunları çözmek için güzel bir döneme giriyorsunuz. Yaşadığınız maddi sıkıntılar yüzünden kendinize güveniniz azalmış olabilir ve cesaretiniz kırılmış olabilir. Merkür ileri hareketi ile öz güveninizi geri kazanabilir ve kendinizi olduğunuz gibi kabul etme evresine girebilirsiniz.

YENGEÇ

Geçmişe takılı kaldığınız ve geçmişte sizi üzen olayları tekrar tekrar kafanızda canlandırarak kendinizi üzdüğünüz bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Artık kendinize vakit ayırmanın, en değerli kişinin kendiniz olduğunun ve sizi mutsuz eden insanları kim olursa olsun hayatınızdan çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile.

ASLAN

Merkür retrosu döneminde omzunuza çok fazla yük binmiş ve sorumluluklarınız artmış olabilir. Sorumluluklarınızı yerine getirirken zorlansanız dahi asla vazgeçmeyin ve sabredin. Sonucunda her şeyin güzel olacağını unutmayın.

BAŞAK

Kendinizi oldukça yalnız hissettiğiniz ve tek başınıza hayatın üstesinden gelemediğinizi düşündüğünüz bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Fakat bazı zamanlarda yalnızlığa ve kendinizi dinlemenize de ihtiyacınız olduğunu unutmayın. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli ve onları değiştirmeye çalışmamalısınız.

TERAZİ

Uzun yıllardır sizi zorlayan zararlı ilişkilerinizden arınma vakti. Kendinize inancınızın artacağı ve hayatınızla ilgili önemli kararlar vereceğiniz bir dönem sizi bekliyor.

AKREP

İlişkinizdeki tutkunun artacağı ve kariyerinizde başarı elde edeceğiniz altın döneme hazır olun. Bekar akrepler ise uzun zamandır çevrelerinde olan birinden daha yakın ilgi görmeye ve çevresindeki insanları fark etmeye başlayacaklar.

YAY

Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirme ve uzun zamandır kafanızda olan projeleri hayata geçirme vakti. Yeni beceriler edineceğiniz ve yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşacağınız döneme giriyorsunuz.

OĞLAK

Eğitim ve kariyer hayatlarında başarıdan başarıya koşarken aşk hayatlarında bazı engellerle karşılaşabilir. Partnerinizin ruh eşiniz olup olmadığı konusunda kendinizi sorguladığınız bir döneme giriyorsunuz.

KOVA

Hayatta biraz mola verme ve sakinliği seçme zamanı. Emin olun sakin kalıp kendinizi dinlediğinizde kafanızdaki birçok sorunun cevabını sezgileriniz verecek.

BALIK

Kendinizi yetersiz hissettiğiniz dönem geride kalıyor. Bu dönemde öğrendiklerinizi hayatınızın geri kalanında tecrübe olarak kullandığınız sürece başarılı olmaya başlayacaksınız.


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