Mert Demir'in 4 milyon TL'lik klasik otomobiline bir bakan bir daha baktı

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Demir özel hayatıyla da gündemde. Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve dudak dudağa görüntülenen şarkıcı Harbiye'de konser verdi.

Sevgilisinin de yalnız bırakmadığı Mert Demir konsere klasik otomobiliyle geldi.

1 ay önce 4 milyon TL'ye aldığı klasik otomobiliyle konsere gelen şarkıcının aracına bir bakan bir daha baktı.

Gazetemagazin'in haberine göre; Demir'i konserde Serenay Sarıkaya ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinden rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

“Antidepresan”, “Ateşe Düştüm” şarkılarıyla son dönemin popüler müzisyenlerinden biri olan Mert Demir, 2011’de “O Ses Türkiye”ye katılmıştı.