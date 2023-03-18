MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı! Yorum yağdı... "Dilan Çiçek Deniz'in evi mi?"

Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı! Yorum yağdı... "Dilan Çiçek Deniz'in evi mi?"

18.03.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile ayrılığının ardından Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açan Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü oyuncunun poz verdiği evin Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü ve sosyal medyada yorum yağdı...

Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı! Yorum yağdı... "Dilan Çiçek Deniz'in evi mi?"

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yakın zamanda ayrıldı. Bu ayrılık haberinin ardından Yazıcıoğlu'nın Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu birbirlerini tanımaya başladıklarını kabul ettiler. Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulamış ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü bu samimi pozların Dilan Çiçek Deniz'in evinde çekildiği iddia edildi...

Mert Yazıcıoğlu 1

İkilinin sıkı takipçileri perdelerden, camlardan ve koltuklardan Mert Yazıcıoğlu'nun poz verdiği bu evin Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğunu söylediler.

Mert Yazıcıoğlu 2

Sosyal medyada; 'Dilan'ın evi burası', 'Dilan'ın evinde oluşu deli gibi kıskandım', 'Afra'yı çabuk unuttu' gibi yorumlar yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı! Yorum yağdı... İtalyan oyuncu Michele Morrone Hatay'da depremzedeleri ziyaret ettiSosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı! Yorum yağdı... İtalyan oyuncu Michele Morrone Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
'Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...''Çektiği fotoğrafı kayınvalidesine gönderince...'
Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!Ece Üner'den Vali Doğan'ın istifa kararı için dikkat çeken yorum!
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu sosyal medya duman söyledi

En Çok Okunan Haberler

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalktı! Kahreden son

Uykusundan 'deprem oluyor' diyerek kalktı! Kahreden son

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.