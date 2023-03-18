Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozları sosyal medyayı karıştırdı! Yorum yağdı... "Dilan Çiçek Deniz'in evi mi?"

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yakın zamanda ayrıldı. Bu ayrılık haberinin ardından Yazıcıoğlu'nın Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başladığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu birbirlerini tanımaya başladıklarını kabul ettiler. Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğrulamış ve "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Mert Yazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü bu samimi pozların Dilan Çiçek Deniz'in evinde çekildiği iddia edildi...

İkilinin sıkı takipçileri perdelerden, camlardan ve koltuklardan Mert Yazıcıoğlu'nun poz verdiği bu evin Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğunu söylediler.

Sosyal medyada; 'Dilan'ın evi burası', 'Dilan'ın evinde oluşu deli gibi kıskandım', 'Afra'yı çabuk unuttu' gibi yorumlar yapıldı.

