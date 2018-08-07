Merve Özbey dur durak bilmiyor!

Merve Özbey aralarında İzmir, Muğla, Kayseri, Gümülcine, Trabzon, Ankara, Edirne ve Konya’nın da bulunduğu maratonda 16 bin kilometre yol yapacak. Bu süreçte sadece 4 gün dinlenme şansı bulacak olan başarılı şarkıcı, konserlerinde yaklaşık 140 bin seveniyle bir araya gelecek.

Son olarak 'Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları' projesinde seslendirdiği ‘Vuracak’ isimli şarkıyla 2018 yazına damga vuran Özbey için bir de özel araç kiralandı.

Özbey konser maratonu için internet erişiminden mobil sinema sistemine kadar tam techizat bir minibüs kiraladı.

