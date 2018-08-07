MAGAZİN

Merve Özbey dur durak bilmiyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

Popçu Merve Özbey, 30 günde 26 konserle bu yazın rekoruna imza atıyor. Ağustos ayında 16 ayrı şehirde 26 konser verecek olan Özbey, bu ayı yollarda geçirecek.

Merve Özbey dur durak bilmiyor!

Merve Özbey aralarında İzmir, Muğla, Kayseri, Gümülcine, Trabzon, Ankara, Edirne ve Konya’nın da bulunduğu maratonda 16 bin kilometre yol yapacak. Bu süreçte sadece 4 gün dinlenme şansı bulacak olan başarılı şarkıcı, konserlerinde yaklaşık 140 bin seveniyle bir araya gelecek.

Son olarak 'Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları' projesinde seslendirdiği ‘Vuracak’ isimli şarkıyla 2018 yazına damga vuran Özbey için bir de özel araç kiralandı.

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Özbey konser maratonu için internet erişiminden mobil sinema sistemine kadar tam techizat bir minibüs kiraladı.

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Merve Özbey konser

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
konser başi 100 bin tl.den 2 milyon 600 bin tl. hadi 2 milyon tl. de. bana bu parayi verin bende dur durak bilmem.
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