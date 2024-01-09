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  4. Meryem Uzerli'den küçük kızına doğum günü partisi! Kızı için çizgi film karakteri oldu

Meryem Uzerli'den küçük kızına doğum günü partisi! Kızı için çizgi film karakteri oldu

09.01.2024 10:03 | Son Güncelleme:
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Son olarak O Ses Türkiye jürisinde Murat Boz ile samimi halleriyle dikkat çeken Meryem Uzerli estetikleriyle de gündemde. Uzerli, son olarak minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' oldu. Kızı Lily için konsept doğum günü partisi hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak tanınan ve tükenmişlik sendromu yaşayıp diziyi bırakan Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.
Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda estetikleriyle ve değişimiyle dikkat çekiyor.

Son olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel yayınında ortaya çıkan Meryem Uzerli, Kardashian ailesinin estetik doktoruna gitmişti. Simon Ourian'ın hastalarından biri olan Meryem Uzerli yüzüne yaptırdığı son işleme 200 bin TL ödemişti.

Meryem Uzerli, 7,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor. Meryem Uzerli, son olarak minik kızı Lily'nin 3. yaş günü kutlamasında çizgi film karakteri 'Maşa' oldu.

meryem uzerli

Kızı Lily için konsept doğum günü partisi hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Minik Lily ile birlikte Maşa olan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara ise Koca Ayı oldu.

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Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Doğum günü partisinde Meryem Uzerli'nin annesi, babası ve kardeşi de vardı.

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