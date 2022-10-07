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Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"

07.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse artık hayatımızın içinde. Ancak metaverse uğruna adını bile değiştiren Meta'nın metaverse uygulaması Horizon Worlds'te sorunlar yaşandığı ileri sürüldü. Elde edilen bir nota göre, Meta'nın Horizon Worlds'ünde o kadar çok kalite sorunu var ki, onu oluşturan ekip bile onu çok fazla kullanmıyor.

Meta'nın büyük umut bağladığı Horizon Worlds için olay iddia: "O kadar çok sorun var ki, oluşturan ekip bile kullanmıyor"

Metaverse, Facebook'tan önce ortaya çıkan bir kavram olmasına rağmen Facebook'la, yeni adıyla Meta'yla özdeşleşti. Şirketinin adını "Meta" olarak değiştiren Facebook, böylece metaverse'ü ne kadar benimsediğini de ortaya koydu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin gelecekteki dijital gerçeklik olan metaverse’ü geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Şirketin büyük umutlarından biri de şirketin en güçlü metaverse uygulaması olan VR sosyal ağı Horizon Worlds. Ancak iddialara göre Horizon Worlds'te işler pek iyi gitmiyor.

The Verge tarafından elde edilen notlara göre, Meta'nın VR sosyal ağı Horizon Worlds çok fazla kalite sorunu yaşıyor ve hatta onu oluşturan ekip bile çok fazla kullanmıyor.

Horizon Worlds

"KALİTE KARANTİNASI"

Meta'nın Metaverse Başkan Yardımcısı Vishal Shah'ın, 15 Eylül tarihli çalışanlara gönderilen notlardan birinde, ekibin Horizon'u daha fazla kullanıcıya açmadan önce kalite eksikliklerinin ve performans sorunlarının düzeltilmesini sağlamak için yılın geri kalanında "kalite karantinası" içinde olacaklarını söylediği öne sürüldü.

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Horizon Worlds, insanların sanal dünyalarda avatarlar oluşturmasına ve etkileşime girmesine izin veriyor. Çok oyunculu platform, geçen yılın aralık ayında Meta's Quest başlığında piyasaya çıktı. Bu yılın başlarında 300 bin kullanıcıya ulaştı ve yakında bir web sürümü aracılığıyla mobil ve masaüstüne gelmesi bekleniyor. Ancak Vishal'in notlarının bir web sürümünün ertelenebileceğini gösterdiği iddia ediliyor.

"BİR DENEYİMİN KEYİFLİ VE KALICI OLMASI İÇİN ÖNCELİKLE KULLANILABİLİR VE İYİ HAZIRLANMIŞ OLMASI GEREKİR"

Öne sürülenlere göre, Shah geçen ay bir notta, “Geçen yılın sonlarında piyasaya çıktığından beri, Horizon Worlds'ün temel tezinin güçlü olduğunu gördük." dedi ve ekledi;

"Ancak şu anda içerik oluşturuculardan, kullanıcılarımızdan, tester'lardan ve ekiptekilerin çoğundan aldığımız geri bildirimler, eksikliklerin, kararlılık sorunlarının ve hataların topluluğumuzun Horizon'un büyüsünü deneyimlemesini çok zorlaştırdığı yönünde. Basitçe söylemek gerekirse, bir deneyimin keyifli ve kalıcı olması için öncelikle kullanılabilir ve iyi hazırlanmış olması gerekir.”

HORİZON'DA ZAMAN GEÇİRMİYORLAR

İddialara göre, Shah'ın notlarına yansıyan bilgilerde Meta'nın içinde Horizon'ı oluşturan insanların, onu o kadar fazla kullanmadığı görülüyor. Shah'ın “Birçoğumuz Horizon'da o kadar fazla zaman geçirmiyoruz ve test kontrol panellerimiz bunu oldukça net bir şekilde gösteriyor” diye 15 Eylül'de çalışanlara yazdığı iddia ediliyor. Shah'ın notta, "Neden ürettiğimiz ürünü bu kadar sevip sürekli kullanmıyoruz? Eğer sevmezsek, kullanıcılarımızdan bunu nasıl sevmelerini bekleyebiliriz?” dediği de yine gelen iddialar arasında.

META SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Meta sözcüsü Ashley Zandy, yaptığı açıklamada, şirketin metaverse'ün bilgi işlemin geleceği olduğundan ve insanların etrafında inşa edilmesi gerektiğinden emin olduğunu söyledi. Şirketin her zaman kalite iyileştirmeleri yaptığını ve içerik oluşturuculardan gelen geri bildirimlerine göre hareket ettiğini de dile getiren Zandy, bunun çok yıllı bir yolculuk olduğunu ve inşa ettikleri şeyi daha iyi hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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