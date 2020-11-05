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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu, Giresun çevrelerinin sabah saatlerinde, bölge genelinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Bölgede görülecek sağanak yağışların akşam (5.11.2020 Perşembe) saatlerinden sonra etkisini artırarak; Giresun, Trabzon’un batı ilçeleri, Bayburt’un Aydıntepe ve Artvin’de kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Trabzon’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Murgul) şiddetli (75-100 kg/m2) ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar/fırtına, ulaşımda aksamaların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’ta 7, Kop Kayak merkezinde eksi 1, Trabzon ve Rize’de 16, Artvin’de 13, Giresun’da 17, Gümüşhane’de 8 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 16, Trabzon ve Giresun’da 19, Artvin’de 20, Gümüşhane’de 17, Rize’de 19 derece olması öngörülüyor.

İHA

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