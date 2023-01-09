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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Kuvvetli olacak... İşte son hava durumu tahmini

09.01.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta vatandaşlar "Ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtını merak ederken halk arasında kuraklık endişeleri de baş göstermiş durumda. Son olarak Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin önemli bir tahmin ve uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ege Bölgesi ve Marmara'nın belirli noktalarında yarın için fırtına ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Öte yandan yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Kuvvetli olacak... İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte uyarılar doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olması gereken iller ve Meteoroloji'nin hava durumu tahmini...

KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

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Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLER İÇİN DE UYARI

Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.

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KIYI EGE İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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MUĞLA İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde (Bornova, Buca, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın il genelinde kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve lodos nedeniyle, meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (DHA/AA)

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