Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Kuvvetli olacak... İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Öte yandan Meteoroloji, Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısı için yarın fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte uyarılar doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olması gereken iller ve Meteoroloji'nin hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla'da yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege'de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.
Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Marmara'da ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ege Denizi'nde ise yarın sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, çarşamba günü öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.
Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın il genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde (Bornova, Buca, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yarın güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın il genelinde kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış ve lodos nedeniyle, meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (DHA/AA)