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Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Metro serisinin son oyunu Exodus gerek grafikleri, gerek hikayesi, gerekse de oynanış dinamikleri ile övgü toplamayı başarmıştı. 4A Games, oyun yayınlanmadan önce hikaye odaklı 2 DLC paketinin geleceğini açıklamış fakat bu paketler hakkında bilgi vermemişti.

Metro Exodus için 2 ek paketi geliyor

Geçtiğimiz gün Steam’de yayınlanan bilgilendirme metnine göre, Metro serisinin yeni oyunu için yayınlanacak olan DLC paketleri The Two Colonels ve Sam’s Story isimleriyle satışa sunulacak.
Bu paketlerden The Two Colonels’in 2019’un yaz aylarında oyun severlerin beğenisine sunulması bekleniyor. Oyun Albay Khlebnikov’un yüzeyin altındaki ölü Novosibirsk şehrinde yılbaşı gecesi oğluna kavuşmak için çıktığı zorlu yolculuğu konu edinecek.

İkinci DLC paketi olan Sam’s Story ise 2020’nin başlarında satışa sunulacak. Bu ek paket isminden de anlaşılacağı üzere Sam isimli bir karakterin hikayesine odaklanacak. ABD donanmasında piyada olarak görev yapan Sam, uzun zamandır evine dönmenin ve ailesine kavuşmanın hayalini kuruyor. Bu hayalle yola çıkan Sam, Aurora’dan uzaklaşıyor ve Vladivosta’a varıyor. Oyuncular Sam’i ailesine kavuşturmak için zorlu bir maceraya atılmak zorundalar.

Her iki ek paketin de hikaye olarak hayli geniş bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda bu ek paketler ön siparişe sunulmuş durumda. Oyunun Gold sürümünü satın alanlar ise iki DLC paketine de ücretsiz olarak sahip olacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Metro Exodus 4A Games

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