Meva isminin anlamı nedir? Son dönemde çok popüler! Kur'an'da geçiyor mu?

Son yıllarda aileler bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adayları çocuklarına farklı bir isim bulma arayışına girdi. Son dönemin popülerliği artan isimlerinden bir tanesi de Meva ismi. Üstelik Türkiye'de bu ada sahip yalnızca 3 bin 819 kişi bulunuyor. İsim seçimi sırasında anlamları da önem taşıdığı için Meva isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Meva ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası... MEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Meva isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı sığınacak yer, yurt ve mesken. Bunun yanı sıra Cennet'in adı olarak geçiyor. Bununla ilgili olarak yeşil zebercetten Cennetül Meva açıklaması yapılıyor. Bazı kişiler çocuklarına isim koyacakları zaman ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de araştırıyor. Meva da Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Bu isme, Secde 19 ve Necm 15'te rastlamak mümkün. Bu adı taşıyan, bilinen ünlü kişilik bulunmuyor. Özellikle son yıllarda popülerliği artan bir isim olduğu için daha çok küçük yaştaki çocuklarda bu isme rastlamak daha olası görünüyor.

MEVA İSMİNİN ANALİZİ Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Meva isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: M: Ticarete yatkın, ticari zekası olan

E: Problemlerinden kurtulmak konusunda büyük mücadele gösteren

V: Umursamaz, içe dönük

A: Enerjik, hareketli, canlı, atılgan, girişken Bu adı taşıyan kişilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi ticarete akıllarının çok iyi çalışması oluyor. O nedenle ticaretle alakalı işlerde çalışabiliyorlar ya da kendi işlerini kurabiliyorlar. Bunun yanı sıra hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında hangi sorunla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar mücadeleci tavırları sayesinde kolayca üstesinden gelebiliyorlar. Pes etmemeleri onların en imrenilen özellikleri arasında bulunuyor. Umursamaz tavırları nedeniyle kendilerini yeteri kadar tanımayan kişiler tarafından vurdumduymaz olarak nitelendirilseler de aslında içlerine kapalı oldukları için böyle görünüyorlar. Ancak mutlu oldukları ortamlarda ve etrafında yakın oldukları kişiler bulunduğunda çevrelerine enerji saçmalarıyla ve girişkenlikleriyle fark yaratıyorlar.