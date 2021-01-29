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Meva isminin anlamı nedir? Son dönemde çok popüler! Kur'an'da geçiyor mu?

29.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Meva isminin anlamı nedir? Son dönemde çok popüler! Kur'an'da geçiyor mu?

Son yıllarda, anne ve baba olmaya hazırlanan kişiler çocuklarına farklı isim arayışına giriyor. Nadir karşılaşılan isim aranırken bir yandan güzel bir anlama sahip olması bekleniyor. Son dönemlerin popüler isimlerinden bir tanesi de Meva. Bu nedenle Meva isminin anlamı nedir diye aileler tarafından araştırılıyor. İşte Meva ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Son yıllarda aileler bebek sahibi olmaya hazırlanan anne ve baba adayları çocuklarına farklı bir isim bulma arayışına girdi. Son dönemin popülerliği artan isimlerinden bir tanesi de Meva ismi. Üstelik Türkiye'de bu ada sahip yalnızca 3 bin 819 kişi bulunuyor. İsim seçimi sırasında anlamları da önem taşıdığı için Meva isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Meva ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meva isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı sığınacak yer, yurt ve mesken. Bunun yanı sıra Cennet'in adı olarak geçiyor. Bununla ilgili olarak yeşil zebercetten Cennetül Meva açıklaması yapılıyor. Bazı kişiler çocuklarına isim koyacakları zaman ismin Kur'an'da geçip geçmediğini de araştırıyor. Meva da Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Bu isme, Secde 19 ve Necm 15'te rastlamak mümkün.

Bu adı taşıyan, bilinen ünlü kişilik bulunmuyor. Özellikle son yıllarda popülerliği artan bir isim olduğu için daha çok küçük yaştaki çocuklarda bu isme rastlamak daha olası görünüyor.

MEVA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Meva isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • M: Ticarete yatkın, ticari zekası olan
  • E: Problemlerinden kurtulmak konusunda büyük mücadele gösteren
  • V: Umursamaz, içe dönük
  • A: Enerjik, hareketli, canlı, atılgan, girişken

Bu adı taşıyan kişilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi ticarete akıllarının çok iyi çalışması oluyor. O nedenle ticaretle alakalı işlerde çalışabiliyorlar ya da kendi işlerini kurabiliyorlar. Bunun yanı sıra hem özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında hangi sorunla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar mücadeleci tavırları sayesinde kolayca üstesinden gelebiliyorlar. Pes etmemeleri onların en imrenilen özellikleri arasında bulunuyor.

Umursamaz tavırları nedeniyle kendilerini yeteri kadar tanımayan kişiler tarafından vurdumduymaz olarak nitelendirilseler de aslında içlerine kapalı oldukları için böyle görünüyorlar. Ancak mutlu oldukları ortamlarda ve etrafında yakın oldukları kişiler bulunduğunda çevrelerine enerji saçmalarıyla ve girişkenlikleriyle fark yaratıyorlar.

Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimlerMehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

MEVA İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli ve kız ismi olarak belirtilen bu ad için sığınacak yer, yurt ve mesken anlamları yer alıyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Bu göre bu isme sahip olan kişiler;

Sağlam bir karaktere sahip bu kişiler, pratiklikleriyle öne çıkabiliyorlar. Güvenilir olmaları da daima hayatlarında avantaj olarak karşılarına çıkarken çalışma hayatlarında disiplini elden bırakmamaları gerekiyor. Başarılı olmak adına hemen hemen her şeyi yapan bu kişilerin, yine de bazen çevrelerindeki insanları da önemsemeleri ve dikkate almaları önem taşıyor. İyi bir arkadaş olarak bilinen bu insanların yine de aşırı güvenlik duygusundan kaçınması gerekiyor.

Meva isminin yanına yakışan isim olarak ise Zeynep, Amine, Nur, Duru, Şeyma, Asude ve Irmak isimleri önerilebiliyor.

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