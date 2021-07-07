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Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandıran görüntüler

07.07.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları ‘pes’ dedirtti.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor. Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye’nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişilerin meyvelerin üstünde ayakkabılar ile gezmelerine rağmen ellerine eldiven takmaları ise dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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