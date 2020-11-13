HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 07:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan ve meyve suyu yapılacağı iddia edilen çürük elmaların bulunduğu videoyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır" denildi.

Çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir depoda toplanan çürük elmaların görüntüsünü paylaşan tüccar, sosyal medyada paylaştığı videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağını söyledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepki toplamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Görüntüleri paylaşan kişi ise o görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.

"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Yahyalı ilçesindeki bir depoda tüccar tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, onlarca kilo çürük elma yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çürük elmaların fabrikalara meyve suyu yapılmak üzere gönderildiği ifade edildi. Depoda kendisine "Çekme" uyarısı yapılan tüccar, "Çekeceğim. Millet ne içtiğini görsün. Seneye 10 kuruş elma. Daha bunun suyunu içeceğiz" dedi. Görüntüde yer alan üretici ise, "Bu elmalar ne olacak?" sorusuna "Meyve suyu olacak" yanıtını verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki toplaması sonucu paylaşımın sahibi, videoyu hesabından sildi.

Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımıBakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Bakanlığımız halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade etmeyecektir. Konu detaylıca araştırılıp ilgili birimlerimiz gereken çalışmayı ivedilikle yapacaktır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 gıda hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp ihbar hattına yönlendirebilirsiniz."

ca11d4e28d026cb9d0f4a9937fe69dd9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Erdoğan'dan Sayıştay savcılıklarına atamaErdoğan'dan Sayıştay savcılıklarına atama
Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı? Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon
Şafak vakti basıldılar
Eminönü’nde korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Sayıştay savcılıklarına atama kararı Resmi Gazete'de
Erdoğan'dan Sayıştay savcılıklarına atama
İzmit'te vahşet! Eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
İzmit'te vahşet! Eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
TBMM kararları Resmi Gazete'de
TBMM kararları Resmi Gazete'de
Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil yandı, 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta zincirleme kaza: Otomobil alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.