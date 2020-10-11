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MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na 'erken seçim' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2020 18:43 | Son Güncelleme

Partisinin Isparta il başkanlığı kongresine katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, erken seçim konusunda Devlet Bahçeli’ye yaptığı çağrıya “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş” diyerek yanıt verdi.

MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na 'erken seçim' yanıtı

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta il başkanlığının 13’üncü olağan kongresi gerçekleştirildi. Gökçay mesirelik alanında bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

"BAŞKALARININ GÜNDEMİNİN PEŞİNE TAKILMAYIZ"

Kongrede konuşan MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, partisinin kendi gündemine hâkim bir siyasi parti olduğunu belirtti. Zaman zaman birilerinin ortaya bir gündem attığını kaydeden Akçay, “İsterler ki o gündemin peşine takılsınlar. Bazen bize eleştiri yönelttiler. Filanca yerde bir şey oluyor Milliyetçi Hareket Partisi’nden neden hamle yok dediler. Çünkü biz başkalarının gündeminin peşine takılmayız” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRISINA YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin” şeklinde bir açıklama yaptığını ifade eden Akçay, “Bunu duyunca fevkalade güldük, gülümsedik. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın genel başkanımız buna ilişkin görüşlerini, partimizin tutumunu defalarca söyledi. Fakat bunları duymazlıktan gelerek kendi gündemini hakim kılma çabalarından, nafile çabalarından başka bir şey değildir. Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz bir kahvehaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın, iskambil oynarken yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik Cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur” diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, yeniden il başkanı seçildi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT Televizyonunda yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, "Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık’... Türkiye’yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" ifadelerini kullanmıştı.

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