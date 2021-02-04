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Michelle Pfeiffer, Kuzuların Sessizliği filmindeki rolü 'şeytanice' diyerek reddetti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Michelle Pfeiffer, Kuzuların Sessizliği filmindeki rolü 'şeytanice' diyerek reddetti

Jodie Foster’a Oscar ödülü kazandıran Kuzuların Sessizliği filminin yönetmeninin ilk tercihi Michelle Pfeiffer’dı. Michelle Pfeiffer, Kuzuların Sessizliği'nden gelen teklifi "şeytani" senaryo yüzünden reddettiğini söyledi.

En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 Oscar ödülüne layık görülen unutulmaz film Kuzuların Sessizliği için düşünülen kadın başrol oyuncusu Michelle Pfeiffer’dı. Michelle Pfeiffer, "şeytani" gerilim filmi Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) hikayeden "rahatsız olduğu" için yer almadığını açıkladı.

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En iyi film Oscarı'nı alan tek gerilim-korku filmi olan Kuzuların Sessizliği için ilk tercih olan Michelle Pfeiffer, rolü kabul etmediği için pişman olduğunu gizlemiyor. Kuzuların Sessizliği'nden üç yıl önce komedi filmi Married to the Mob'da birlikte çalıştığından korku filmi Pfeiffer'ı yönetmen Jonathan Demme'le yeniden bir araya getirecekti.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Pfeiffer rolü geri çevirmesinin kariyerindeki en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söyledi, zira 2017'de ölen Demme'le bir daha birlikte çalışma fırsatı olmadı.

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The New Yorker'a konuşan Pfeiffer, "Kuzuların Sessizliği tüylerimi ürpertmişti" dedi.

"Film o kadar şeytaniceydi ki. En çok pişmanlık duyduğum şey Jonathan'la bir film daha yapma fırsatını kaçırmış olmam."

Kendisine filmin senaryosunun "fazla kötücül" olup olmadığı sorulduğunda Pfeiffer, filmin mesajını beğenmediğini açıkladı. Oyuncu, "Mesele hikayenin sonunda kötülüğün kazanmasıydı, filmin sonunda kötülük galip geliyordu" dedi.

"Bu son beni rahatsız etmişti. Bunu dünyaya yaymak istemedim."

İKONİK FİLMLERİ REDDEDEN KADIN

Gelecek programda gösterime girecek gerçeküstü komedi French Exit'te başrolde yer alan Pfeiffer, 90'ların başında bir dizi ikonik rolü geri çevirmesi veya programının bunlara uymamasıyla biliniyor. Başka bir projesiyle çakışan programlar nedeniyle Thelma ve Louise'de başrol oynayamamış, Özel Bir Kadın (Pretty Woman) ve Temel İçgüdü'de (Basic Instinct) de başrol tekliflerini reddetmişti. Özel Bir Kadın Julia Roberts'ı, Temel İçgüdü'yse Sharon Stone'u meşhur etmişti.

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