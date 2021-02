Michelle Pfeiffer, Kuzuların Sessizliği filmindeki rolü 'şeytanice' diyerek reddetti

En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 Oscar ödülüne layık görülen unutulmaz film Kuzuların Sessizliği için düşünülen kadın başrol oyuncusu Michelle Pfeiffer’dı. Michelle Pfeiffer, "şeytani" gerilim filmi Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) hikayeden "rahatsız olduğu" için yer almadığını açıkladı.

En iyi film Oscarı'nı alan tek gerilim-korku filmi olan Kuzuların Sessizliği için ilk tercih olan Michelle Pfeiffer, rolü kabul etmediği için pişman olduğunu gizlemiyor. Kuzuların Sessizliği'nden üç yıl önce komedi filmi Married to the Mob'da birlikte çalıştığından korku filmi Pfeiffer'ı yönetmen Jonathan Demme'le yeniden bir araya getirecekti.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Pfeiffer rolü geri çevirmesinin kariyerindeki en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söyledi, zira 2017'de ölen Demme'le bir daha birlikte çalışma fırsatı olmadı.

The New Yorker'a konuşan Pfeiffer, "Kuzuların Sessizliği tüylerimi ürpertmişti" dedi.

"Film o kadar şeytaniceydi ki. En çok pişmanlık duyduğum şey Jonathan'la bir film daha yapma fırsatını kaçırmış olmam."