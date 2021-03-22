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Microsoft'tan Xbox oyuncularına Bitcoin sorusu!

22.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre, Microsoft, Xbox konsolu aracılığıyla kullanıcılarına bir anket sundu. ''Xbox'ta diğer ödeme yöntemlerinden hangilerini kullanmak istersiniz?' sorusunu soran şirket, yanıt seçeneklerinin arasında kripto para birimi Bitcoin'e de yer verdi.

Microsoft'tan Xbox oyuncularına Bitcoin sorusu!

Bitcoin ile ödeme seçeneği için bilindiği kadarıyla birçok firma hazırlık yapıyor. Hatta Tesla, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımını açıklarken, Bitcoin'i ödeme şekli olarak kabul etmeyi planladığını da söylemişti. Ülkemizde de ilginç bir şekilde kripto para karşılığı tost veya gözleme satan işletmeler gördük. Şimdi ise iddialar bir başka dev firmayı gösterdi. O firma ABD'li yazılım devi Microsoft.

MİCROSOFT BİTCOİN'İ SEÇENEKLERE EKLEDİ

Twitter'da ve Reddit'te ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre, Microsoft bazı Xbox kullanıcılarına bir anket gösterdi. 4 sorudan oluşan bu anketin sorularından biri, ''Xbox'ta diğer ödeme yöntemlerinden hangilerini kullanmak istersiniz?'' sorusuydu. Bu sorunun yanıt seçeneklerinden biri ise tahmin edebileceğiniz üzere Bitcoin'di. Bir Xbox kullanıcısı, anketin Xbox Insider programında mevcut olduğunu söyledi.

Xbox anketi Bitcoin sorusu

GELECEKTE XBOX'TA BTC İLE ÖDEME YAPILABİLİR

Microsoft Xbox oyuncularına Bitcoin ile ödeme seçeneği ekleyebilir. Ancak bu, henüz bir öngörü. Zira Bitcoin bir yanıt seçeneği olarak ankette kendine yer bulsa dahi Microsoft'tan bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu bile önemli bir işaret.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Microsoft
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