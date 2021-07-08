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Microsoft uyardı: Güncellemeyi hemen yükleyin!

08.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Windows'ta bulunan PrintNightmare güvenlik açığı için acil durum güncellemesini yayımladı. Teknoloji devi, bilgisayar kullanıcılarına bu güncellemeyi hemen yüklemesini tavsiye etti.

Microsoft uyardı: Güncellemeyi hemen yükleyin!

Microsoft, Windows'taki "Yazdırma Biriktiricisi" hizmetini etkileyen "PrintNightmare" isimli bir güvenlik açığını düzeltmek için güvenlik güncelleştirmesini yayımladı.

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PRINTNIGHTMARE AÇIĞI OLDUKÇA TEHLİKELİ

Geçen hafta keşfedilen "PrintNightmare" adlı güvenlik açığı, saldırganların uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırıp program yüklemesine, mevcut programlarda değişiklik yapmasına ve tam kullanıcı haklarına sahip yeni hesaplar oluşturmasına olanak tanıyor.

Microsoft güncelleme

MICROSOFT'TAN HEMEN YÜKLEYİN ÖNERİSİ

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Microsoft, PrintNightmare" güvenlik açığı için oluşturduğu sayfasında "Bu güncellemeleri hemen yüklemenizi öneririz." ifadesini kullandı.

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Microsoft
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