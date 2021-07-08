Microsoft uyardı: Güncellemeyi hemen yükleyin!

Microsoft, Windows'taki "Yazdırma Biriktiricisi" hizmetini etkileyen "PrintNightmare" isimli bir güvenlik açığını düzeltmek için güvenlik güncelleştirmesini yayımladı.
Geçen hafta keşfedilen "PrintNightmare" adlı güvenlik açığı, saldırganların uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırıp program yüklemesine, mevcut programlarda değişiklik yapmasına ve tam kullanıcı haklarına sahip yeni hesaplar oluşturmasına olanak tanıyor.
Microsoft, PrintNightmare" güvenlik açığı için oluşturduğu sayfasında "Bu güncellemeleri hemen yüklemenizi öneririz." ifadesini kullandı.
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