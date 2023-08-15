Mide bulandıran görüntüler! Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü eleştiri oklarının hedefi olmayı başardı. Satıcının hijyenik kurallara uymadığını fark eden bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler viral oldu. İsmi açıklanmayan bir sokak satıcısının müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yapması ve sonrasında idrarını yere dökerek tası yeniden satış yapmak için kullanması mide bulandırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gerçekten hijyenden çok uzak” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir daha evimin dışında bir yerde yemek yiyebileceğimi zannetmiyorum” yorumunu ekledi.